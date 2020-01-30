Diyarbakır'da, roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da, roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi

13 dakika önce

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildiDİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesi Erikyazı Mahalle muhtarı C.E.'nin, elindeki Roma dönemine ait heykeli satmak için alıcı aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eserin satışı sırasında muhtar C.E. ile O.E., A.E., S.T., Y.T., H.T., H.D., H.G., R.B. ve K.T.?yi suçüstü yakaladı.

Muhtar C.E.'nin üzerinde yapılan aramada siyah renk örtüye sarılı vaziyette, 51 santimetre uzunluğunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.

Heykel, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da, roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi

Diyarbakır, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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