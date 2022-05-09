DİYARBAKIR'DA SAĞANAK - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SAĞANAK

09.05.2022 15:46

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokakları suyla doldu.

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokakları suyla doldu.

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı köprü altları ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yürümekte güçlük çekerken saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı. Sürücüler de suyla dolan caddelerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Su birikintilerine karşı belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak suyun gitmesini sağladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK

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Kaynak: DHA

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