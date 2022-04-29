Diyarbakır'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

29.04.2022 20:10

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde akşam saatlerinde ikindi yağmurları etkili oldu.

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde akşam saatlerinde ikindi yağmurları etkili oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuraklık etkisi uzun süredir devam ediyor. Çiftçiler, durumdan endişe duyarken akşam saatlerinde Kocaköy ilçesinde ikindi yağışları etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağış kısa süreliğine bazı yerlerde sele neden oldu. Sürücüler, yağışla birlikte güçlükle ilerleye bildi.

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

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Diyarbakır, Kocaköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sağanak etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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