Diyarbakır'da Sağanak Sele Dönüştü, Çok Sayıda Tavuk Telef Oldu

DİYARBAKIR'ın Sur
ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak ve dolu, sele neden oldu, bir buzağı ve çok sayıda tavuk telef olurken, bazı evler de hasar gördü.
Sur ilçesine bağlı Sati Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu sele neden oldu. 15 dakika süren yağış mahallede hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına yakın evler su altında kaldı. Su baskını esnasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir buzağı ve çok sayıda tavuk telef oldu.
Ani su baskını
nedeniyle evinin duvarı yıkılan ve çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtardıktan sonra bir süre evde mahsur kaldığın anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Erin (42), "Çocuklarla evde oturuyorduk. Yağmur yağdı ve yaklaşık 15 dakika sonra hayatımda hiç görmediğim büyük bir sel baskınıyla karşı karşıya kaldık. Ben çocuklarımı kurtardım. Tam o sırada evin tamamına yakını su altında kaldı ve ben içerde mahsur kaldım. Köylüler traktörle pencereye kadar ulaştı ve beni kurtardılar. Bütün bu bunlar saniyeler içerisinde oldu. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Açıkçası çok korktuk. Bu sel felaketinde bir buzağım ve çok sayıda tavuğum telef oldu. Evim büyük bir zarar gördü" dedi.
Mithat Erin ise 3 ton buğdayının sel nedeniyle zarar gördüğünü ifade ederek, "Önce yağmur
, ardından da dolu yağdı. Sonra evlerimizi ve ahırlarımızı su bastı. Benim tavuklarım öldü. 3 ton buğdayım zarar gördü. Evim de zarar gördü. Bir yandan üzülüyoruz, diğer yandan canımızı kurtardığımız için seviniyoruz" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Vecdi Coşkun, sel meydana geldiği sırada tüm mahalle sakinleri seferber olduğunu anlatarak, şunları söyledi:
"Aniden köyü sel bastı. Mehmet Erin'in içerde mahsur kaldığını söylediler. Traktör ile pencereye yanaşarak onu aldık. Mahalledeki koyunları merdivenlerden dama çıkartarak oradan da yüksek yerlere tahliye ettik. Bütün köylü seferber olup bir birimize yardım ettik. Yoksa zararımız çok daha büyük olacaktı. Köydekilerin bazı arı kovanı sele kapıldı. Arıların tamamının telef olduğunu düşünüyoruz. Aniden mahalleyi basan sel sokaktaki 2 traktör römorkunu da sürükleyip götürdü. Korkunç bir olay yaşadık." - Diyarbakır