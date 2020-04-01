Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da etkili olan sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınına yol açtı.

Dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'ndeki derenin taşmasına neden oldu.

Dere yatağına yakın bazı ev ve ahırlarda su baskını meydana gelirken, birçok büyükbaş hayvan da bu nedenle telef oldu.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Çarıklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden bilgi alan Çiftçi, devletin tüm imkanlarını vatandaş için seferber ettiğini belirtti.

Mahalle halkından Mehmet Emin Güler, yaptığı açıklamada, su seviyesinin yükselmesinden dolayı evinde mahsur kalan yengesini zorlukla kurtardıklarını belirterek, "Evden dışarı avluya çıktık. Ardından ikinci bir dalga ile su seviyesi yükseldi." dedi.

Bu arada DİSKİ ekipleri, vatandaşlara dere kenarından uzak durmaları konusunda sık sık uyarı yaptı.

Polis ekipleri de Mardin-Diyarbakır kara yolunda trafik akışının kesintisiz sürmesi için çalışma yaptı.