Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sağanak; Tarlalar Su Altında Kaldı

Diyarbakır'da Sağanak; Tarlalar Su Altında Kaldı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu.

Diyarbakır'da Sağanak; Tarlalar Su Altında Kaldı, System.String[]
DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu. Arızalanan bazı araçlar yolda kalırken, üniversite köprüsünün altındaki tarlaları da su bastı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fiskaya Mahallesi'ndeki üniversite köprüsünün üzeri ile bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintisinde güçlükle ilerleyen araçlardan bazıları arızalanıp yolda kaldı. Üniversite köprüsünün altında bulunan tarlaları da su bastı. Arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek su birikintilerinden çıkarılırken, tarla sahipleri de biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:55 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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