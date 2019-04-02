Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sağanak; Tarlalar Su Altında Kaldı (2)

Diyarbakır'da Sağanak; Tarlalar Su Altında Kaldı (2)

59 dakika önce

BAZI EV VE İŞYERLERİNİ DE SU BASTIDiyarbakır'da öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Diyarbakır'da Sağanak; Tarlalar Su Altında Kaldı (2), System.String[]
BAZI EV VE İŞYERLERİNİ DE SU BASTI

Diyarbakır'da öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Şehitlik mahallesinde bulunan ve su baskınları yaşanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ve DİSKİ ekipleri ev ve işyerlerindeki suyu tahliye etti. Giyim işiyle uğraşan Mehmet Ali Çalış, 10 bin TL'lik bir zararı olduğunu belirterek, "Çoraplar, pantolonlar, ayakkabılar hepsi su altında kaldı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:04 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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