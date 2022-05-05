DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU

05.05.2022 15:23

DİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

DİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'da aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kısa süreli yağan dolu ile birlikte yerler beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar doludan korunmak için saçak altlarına ve binalara girdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan değerlendirmelere göre, Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. (DHA)

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU - Son Dakika


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