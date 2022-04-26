DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

26.04.2022 21:25

DİYARBAKIR'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

DİYARBAKIR'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede bir aydır yağış olmaması nedeniyle 2 gün önce yüzlerce kişi yağmur duası yapmıştı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su bastı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nce yağışların pazar gününe kadar lokal yağışlar halinde ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Öte yandan, 2 gün önce Diyarbakır'da, bölgede yaklaşık bir aydır yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kadın ve erkek, Bağlar ilçesindeki Batıkent Meydanı'nda namaz kılarak, yağmur duası yapmıştı. (DHA)

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI - Son Dakika
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