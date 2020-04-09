Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarına sığınırken, birçok araç göle dönen yolda mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yağışların gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:06 Kaynak: İHA
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