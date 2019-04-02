Diyarbakır'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
1 saat önce
Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi.
Diyarbakır
'da aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Yenişehir
ilçesinde bulunan Fiskaya semtindeki üniversite köprüsü, sağanak yağış nedeni ile göle dönerken bu yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintisinde ilerlemek zorunda kalan bazı araçların arızalanarak yolda kaldı. Öte yandan çevrede bulunan ekili araziler de sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Sağanak nedeni ile ekili arazilerin sular altında kaldığı görüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:36 Kaynak: İHA
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