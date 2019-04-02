Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Diyarbakır'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

25 dakika önce

Diyarbakır'da sağanak yağış yolları göle çevirdiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Diyarbakır'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Yenişehir ilçesinde bulunan Fiskaya semtindeki üniversite köprüsü, sağanak yağış nedeni ile göle dönerken bu yolu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintisinde ilerlemek zorunda kalan bazı araçların arızalanarak yolda kaldı.
Öte yandan çevrede bulunan ekili araziler de sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Sağanak nedeni ile ekili arazilerin sular altında kaldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:26 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Genel
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