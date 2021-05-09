Diyarbakır'da sağlık çalışanı ile doğum yapan anneler unutulmadı - Son Dakika

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler hastanede görev yapan ve tedavi gören anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın ve Çocuk Hastalıkları ek binasına Anneler Günü kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

Servisleri gezen kadın polisler, kadın sağlık çalışanları ve hastanede yatarak tedavi gören anne ve anne adaylarıyla buluştu.

Anneler Günü'nü kutlayan polisler, onlara uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgilendirme yaptı, çiçek verdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Özlem Çağlayan, anne adaylarının, doğum yapan annelerin ve sağlık çalışanı annelerin bu özel gününü kutladı.

Narkotik Şubeden polis ekiplerinin hastaneyi ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çağlayan, "Teşekkür ediyoruz. Anneler Günü'nde bizleri yalnız bırakmadılar." dedi.

Yeni doğum yapan anne Fatma Erdem de ziyaretlerinden dolayı kadın polislere teşekkür etti.

Uyuşturucu konusunda yapılan bilgilendirmeden de memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdem, "Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. Elimizden geldiği kadar biz de onlara yardımcı olmaya çalışırız. Çocuklarımızın zararlı şeylere bulaşmasını hiç istemeyiz." diye konuştu.