Son dakika... DİYARBAKIR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI - Son Dakika
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Son dakika... DİYARBAKIR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI

07.07.2022 15:34

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya için İl Sağlık Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptı.

DİYARBAKIR'da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya için İl Sağlık Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptı. Sağlıkçılar eylemde, Sağlıkta şiddet sona ersin sloganları attı.

Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya için Diyarbakır'da öğle saatlerinde bir araya gelen sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı. Protesto eylemine, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Leyla Turan, Ses Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Aile Hekimleri Dernekler Federasyonu Başkanı Doktor Kemal Noyan, Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, doktor Karakaya'nın fotoğraflarını taşıyarak Sağlıkta şiddet sona ersin sloganları attı.

'BUGÜN VE YARIN İŞ BIRAKIYORUZ'

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Leyla Turan okudu. Turan, üzgün ve öfkeli olduklarını belirterek, Sorumlulardan hesap soracağız. Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu çerçevede bugün ve yarın iş bırakıyoruz. Doktor Karakaya'nın ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan ve söylem ile politikalarından şiddete teşvik edenlerle mücadelemiz ile hesap soracağımız hatırlatmak istiyoruz dedi.

Açıklamanın ardından oturma eylemi de yapan sağlık çalışanları, kentte, acil, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller ile kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için müdahale edeceklerini ancak diğer bölümlerde iş bırakacaklarını belirtti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... DİYARBAKIR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... DİYARBAKIR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPTI - Son Dakika
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