Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destek
6 saat önce
DİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.
DİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek veren vatandaşlar, uzun süre ışıklarını da kapatıp açtı. Sağlık çalışanlarına moral verilen kentte uzun süre alkış ve ıslık sesleri yankılandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:57 Kaynak: DHA
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