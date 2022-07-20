İddiaya göre, Ergani Devlet Hastanesi'nde 17 Temmuz günü akşam saatlerinde sağlık çalışanları Avşin D., Ferhat G. ve Osman K., hasta yakınları tarafından darp edildi. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları darp raporu alarak, hasta yakını 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Ergani İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheli savcılık talebiyle bugün tekrar gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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