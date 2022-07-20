Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı

20.07.2022 17:32
Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde hemşireleri darp eden hastanı yakını 4 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde hemşireleri darp eden hastanı yakını 4 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Ergani Devlet Hastanesi'nde 17 Temmuz günü akşam saatlerinde sağlık çalışanları Avşin D., Ferhat G. ve Osman K., hasta yakınları tarafından darp edildi. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları darp raporu alarak, hasta yakını 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Ergani İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheli savcılık talebiyle bugün tekrar gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Ergani'de traktör römorklarına reflektör takıldı Ergani'de traktör römorklarına reflektör takıldı Son dakika haberi: Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Son dakika haberi: Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Hisarcık, Ergani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement