Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sağlık Personeline Tıbbi Atık Eğitimi

Diyarbakır'da Sağlık Personeline Tıbbi Atık Eğitimi

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında çalışan personele "Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi" verdi.

Diyarbakır'da Sağlık Personeline Tıbbi Atık Eğitimi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında çalışan personele "Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi" verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanlarına uzmanlar tarafından tıbbı atık toplanma yöntemleri, kaynağında ayrı toplama, ünite içi taşıma, geçici depolama konularında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı mühendisleri de katılımcılara, sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerde en sık karşılaşılan sorunları aktardı.

Eğitimin sonunda katılımcılara tıbbi atıkların toplanması konusunda en çok sorun yaşanan konularla ilgili bilgilerin bulunduğu bir dosya, bloknot ve kalem dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:33:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sağlık Personeline Tıbbi Atık Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]