Diyarbakır'da Sağlık Personeline Tıbbi Atık Eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında çalışan personele "Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi" verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında çalışan personele "Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi" verdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanlarına uzmanlar tarafından tıbbı atık toplanma yöntemleri, kaynağında ayrı toplama, ünite içi taşıma, geçici depolama konularında bilgi verildi.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı mühendisleri de katılımcılara, sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerde en sık karşılaşılan sorunları aktardı.



Eğitimin sonunda katılımcılara tıbbi atıkların toplanması konusunda en çok sorun yaşanan konularla ilgili bilgilerin bulunduğu bir dosya, bloknot ve kalem dağıtıldı.

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