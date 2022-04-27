Diyarbakır'da sağlıklı su için arıtma tesisinde temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağlıklı su için arıtma tesisinde temizlik çalışması yapılıyor

27.04.2022 11:59
Diyarbakır'da sağlıklı su için arıtma tesisinde temizlik çalışması yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte daha sağlıklı su üretmek için Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde temizlik çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte daha sağlıklı su üretmek için Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde temizlik çalışması yürütüyor.

Su Tesisleri Daire Başkanlığı, kent merkezine günlük yaklaşık 259 bin ton su sağlayan tesiste detaylı temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 32 kilometre uzaklıktan çelik borular vasıtasıyla Dicle Barajı'ndan gelen ham suyun ilk durağı olan havalandırma ünitelerinde detaylı fiziki temizlik çalışması yürüttü, dezenfeksiyon yaptı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, amaçlarının kent merkezine kesintisiz ve sağlıklı su temin etmek olduğunu söyledi.

Suyun barajdan itibaren 32 kilometrelik yolculuğunda arıtma tesisine geldiği ilk nokta olan havalandırma havuzu sayesinde oksijen içeriğinin yükseldiğine değinen Tutşi, bu ünitelerde karbondioksit, hidrojen sülfit, diğer kokulu bileşiklerin uzaklaştırıldığını ve böylelikle suyun tat ile koku kalitesinin arttığını ifade etti.

Tutşi, çalışma öncesi su arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tüm depoları dolu şekilde tuttuklarını aktardı.

Vatandaşların da bina depolarında yılda en az bir defa bu işlemi yapmaları durumunda sudan kaynaklı hastalıkların önüne geçileceğine işaret eden Tutşi, temizliği yapılmayan depoların hastalık saçabileceği uyarısında bulundu.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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