Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sahte Alkol Dehşeti

Diyarbakır'da Sahte Alkol Dehşeti

1 saat önce

Diyarbakır'da sahte içki tüketen bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yoğun bakıma alındı.

Diyarbakır'da Sahte Alkol Dehşeti, System.String[]
Diyarbakır'da sahte içki tüketen bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yoğun bakıma alındı.

İddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki üreten bir kişi bunu arkadaşları ile paylaştı. Alkolün ardından evlerine giden vatandaşlardan ikisi, fenalaşmaları üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Fenalaşan hastalardan Şaban Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dicle Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay T. ise yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Dicle, Diyarbakır, 3. Sayfa
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