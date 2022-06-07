DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı

07.06.2022 19:35

Diyarbakır'da sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 3 kuyumcuyu sahte altınla 66 bin 800 lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Zanlıların Şanlıurfa istikametine doğru gittikleri bilgisi üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında, sahte olduğu değerlendirilen 34 parça halinde altın görünümlü bileklik, bilezik, küpe, künye, kolye, 14 çeyrek, 3 yarım ve 1 tam altın ile 57 bin 682 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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