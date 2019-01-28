Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sahte İçkiden 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yoğun Bakımda

Diyarbakır'da Sahte İçkiden 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yoğun Bakımda

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden zehirlenen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da Sahte İçkiden 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yoğun Bakımda, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden zehirlenen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, önceki akşam Bismil ilçesinde meydana geldi. Bir araya gelen 5 arkadaş, iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçkileri bittikten sonra evlerine giden arkadaşlar bir süre sonra fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınanlardan Şaban Güneş (48) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aynı hastaneye getirilen ve sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenilen 2 kişi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 2 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanelerde 5 kişiden alınan kan örneklerinden metil alkol tespit edildiği belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

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