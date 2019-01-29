Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı

Diyarbakır'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da metil alkolle yapılan sahte içkiden zehirlenen Ebugalip Durmuş (52) da yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı, System.String[]
DİYARBAKIR'da metil alkolle yapılan sahte içkiden zehirlenen Ebugalip Durmuş (52) da yaşamını yitirdi. 2 kişinin öldüğü olayda, 8 kişinin tedavileri sürerken, polis sahte içkiyle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. ?

Diyarbakır'da önceki akşam farklı bölgelerde metil alkol tüketen 5 kişi, bir süre sonra fenalaşınca yakınlarının yardımıyla kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınanlardan Şaban Güneş (48) dün tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürerken, metil alkol aldıkları değerlendirilen 5 kişi daha hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavisi süren Ebugalip Durmuş da bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

4'ü yoğun bakımda, 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:25 Kaynak: DHA

Polis, Diyarbakır, 3. Sayfa
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