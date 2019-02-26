Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sahte Para Operasyonu

Diyarbakır'da Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.

Diyarbakır'da Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin sahte dolar banknotlarını Şanlıurfa'da piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine Yıllarca Mahallesi'nde 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramada, farklı seri numaralarda 100 dolarlık 26 sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Çınar, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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