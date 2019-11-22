Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da saman çuvallarına gizlenmiş 129 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Diyarbakır'da saman çuvallarına gizlenmiş 129 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saman dolu çuvallara gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:27 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saman dolu çuvallara gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Dibek köyünde saman dolu çuvallara gizlenen esrarın araçla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün fiziki takibe alınan araç, Damar köyü yol ayrımında durduruldu.
Narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada aracın kasasındaki saman dolu çuvallara gizlenmiş 20 poşet içinde satışa hazır 129 kilo 450 gram esrar bulundu.
M.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız