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Diyarbakır'da saman çuvallarına gizlenmiş 129 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saman dolu çuvallara gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da saman çuvallarına gizlenmiş 129 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saman dolu çuvallara gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Dibek köyünde saman dolu çuvallara gizlenen esrarın araçla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün fiziki takibe alınan araç, Damar köyü yol ayrımında durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada aracın kasasındaki saman dolu çuvallara gizlenmiş 20 poşet içinde satışa hazır 129 kilo 450 gram esrar bulundu.

M.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:27 Kaynak: AA
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