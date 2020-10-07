Diyarbakır'da saman yüklü kamyon alt geçitte sıkıştı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyon, 4 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı.Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Yenihal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a saman taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ZH 035 plakalı kamyon, alt geçitte ilerlerken sıkıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
Sürücüye aşırı yükten bin 121 TL para cezası uygulanırken, sıkışan kamyondaki fazla saman çuvalları başka araca aktarıldı. Ardından kamyon yoluna devam ederken, trafik normale döndü.
- Kaynak: DHA
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