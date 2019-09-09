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Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı

45 dakika önce

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Lice yolunda durdurulan saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada, 663 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı, System.String[]

Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Lice yolunda durdurulan saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada, 663 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Eylül 2019 günü Lice yolu üzerinde durdurulan saman yüklü kamyonda dedektör köpek yardımı ile yapılan aramalarda 663 kilogram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli S.S. isimli şahıs 8 Eylül 2019 günü saat 14.35 sıralarında yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandı.

Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır, Eylül, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
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