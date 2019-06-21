Diyarbakır'da saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor
1 saat önce
Diyarbakır'da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle ilerleyen kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
'da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle ilerleyen kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.
Diyarbakır'da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle trafikte seyreden kamyonlar kazaya davetiye çıkarıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber buğday hasatlarının tamamlanması sonucunda samanlar yollara çıktı. Özellikle saman yüklü kamyonlar hiçbir güvenlik tedbiri almadan şehir içi ve şehir dışı yollarda seyrederken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Araç
sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonlardan saçılan samanların görüş açılarını etkilediğini belirterek bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi.
Saman yüklü kamyonların oluşturdukları tehlike vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. - DİYARBAKIR
Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış
Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı
Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı
Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor