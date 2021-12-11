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Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi - Son Dakika

Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi

11.12.2021 12:10
Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Bahar Akşamı" konserinde sanatçı Melihat Gülses konser verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Bahar Akşamı" konserinde sanatçı Melihat Gülses konser verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sanatsal etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sanatsal çalışmalarını sürdüren Türk Müziği Topluluğu, Şef Meltem Macit yönetiminde onur konuğu olarak Melihat Gülses'i ağırladı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Melihat Gülses, ses sanatçısı İbrahim Macit ve şef Meltem Macit birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirirken, Kent Konservatuarı Halk Oyunları ekibi ve konuk dans sanatçıları koreografileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sanatçı Melihat Gülses, uzun yıllardır kente gelmediğini, konser sayesinde özlemini giderdiğini söyledi.

Sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu belirten Gülses, "Harika bir şekilde karşılandım. Koro arkadaşlarımla öyle sımsıcak bir duygu birleşimi oldu ki aramızda, bu konsere de yansıdı." dedi.

Kentin tarihi ve modern yüzüyle farklı olduğunu belirten Gülses, şöyle konuştu:

"Folkloru, müziği ve kendi kültürüyle, halk değerleri ile halk oyunlarıyla Diyarbakır hakikaten çok özel bir kültür kenti. Diyarbakır denince akla Keçi Burcu, Dört Ayaklı Minare geliyor. Kentin yepyeni bir yüzü var. Surları zaten çok mühim. Diyarbakır büyük zenginlikleri içinde barındıran bir şehir."

İzleyicilerden Belkıs Baykur da etkinliğin çok güzel geçtiğini aktardı.

Etkinlikten memnun olduklarını belirten Baykur, "Böyle etkinliklerle unutulan türkülerimizi tekrar dinliyoruz. Türkülerimiz bizi geçmişe götürüyor." ifadelerini kullandı.

Murat Kaya ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kültürel etkinliler sayesinde sosyal aktivitelere katılma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi
Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi
Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sanatçı Melihat Gülses konser verdi - Son Dakika


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