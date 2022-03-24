Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı

24.03.2022 10:40
Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu. Çevredeki bazı iş yerlerinin yanı sıra park halindeki araçlarda da hasara yol açtı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, şu an hastanelere ulaşan 10 yaralının olduğunu belirterek, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, "Olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı." dedi.

Patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerindeki şiddetli patlama anı, çevredeki iş yerlerinde çalışanların patlama sesinin duyulmasıyla panikle iş yerlerinden çıkması ve olay yerine koşması yer alıyor.

Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı
Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı
Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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