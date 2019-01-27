Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sapık Dehşeti İddiası

Diyarbakır'da Sapık Dehşeti İddiası

1 saat önce

Diyarbakır'da sapık dehşeti iddiası Diyarbakır'da caddede yürüyen kadın bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı Kadının bağırması üzerine zanlı, elinde bulunan kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı- Çevreden geçen vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi DİYARBAKIR...

Diyarbakır'da sapık dehşeti iddiası
Diyarbakır'da caddede yürüyen kadın bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı
Kadının bağırması üzerine zanlı, elinde bulunan kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı

- Çevreden geçen vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da caddede yürüyen kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine zanlı elindeki kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi.
Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşandı. İddiaya göre, bir plazanın önünden geçen ismi öğrenilemeyen kadın, arkasından gelen bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Kadının durumu sessiz kalmayarak bağırıp tepki göstermesi sonrası zanlı elinde bulunan kalemi rastgele sallamaya başladı. Kadın, zanlının kalemle saldırması sonucu gözünden yaralanırken, etraftaki vatandaşlar kaçan zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.
Yaralı kadının zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Psycho, 3. Sayfa
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