Diyarbakır'da Saraykapı mevkisi yaya trafiğine açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Saraykapı mevkisi yaya trafiğine açıldı

04.04.2022 14:22
Diyarbakır'da Saraykapı mevkisi yaya trafiğine açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmaları dolayısıyla yaya geçişine kapattığı Saraykapı mevkisi yeniden kullanıma açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmaları dolayısıyla yaya geçişine kapattığı Saraykapı mevkisi yeniden kullanıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde "Surlar'da Diriliş" sloganıyla yürüttüğü restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Saraykapı'da yayaların geçtiği kapıda can ve mal güvenliğini tehdit eden bölümlerde onarım çalışmaları yapıldı.

Düşme tehlikesi olan taşların sağlamlaştırılması, derz yapımı ve cephe temizliği gibi müdahaleler sonrasında bariyerler kaldırılarak Saraykapı tekrar yaya geçişine açıldı.

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Diyarbakır Kalesi, The Revenant, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Saraykapı mevkisi yaya trafiğine açıldı - Son Dakika
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