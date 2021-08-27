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Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar - Son Dakika

Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar

27.08.2021 18:34

Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Elektrik çarpan kadının ambulansla hastaneye getirilmesinin ardından acile imza veren hasta yakınları, kadını hastane bahçesinde açtıkları çukura gömmek istedi. Hastane yetkililerinin izin vermemesi üzerine kadını alan yakınları bu sefer başka yere gömmeye götürdü. Bahçedeki çukur ise kapatıldı.

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olayı duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı. 33 yaşındaki kadına elektrik çarpmasının ardından talihsiz kadın apar topar hastaneye getirildi. Acile gelen ve doktorlara imza veren hasta yakınları elektrik çarpan kadını kendi yöntemleriyle kurtarmaya çalıştı. Bahçede bir çukur kazan ve elektriğini bırakması için kadını toprağa gömen şahıslar, hastane personelinin müdahalesi sonucu kadını başka yere gömmek için bölgeden uzaklaştı. Kazılan çukur kapatılırken, kadının son sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİNİ REDDETTİLER

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne meydana gelen olayda 33 yaşındaki Y.K. elektrik akımına kapılarak ambulansla hastanenin aciline getirildi. Burada yakınları sağlık görevlilerin müdahalesini reddederek imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı acilden çıkardı. Sedyeyle hastanenin acilinden çıkarılan Y.K., yakınları tarafından hastanenin bahçesinde kazılan toprağa gömüldü. Hastane çalışanlarının durumu fark etmesiyle durum polise bildirildi. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler

GÖREVLİLER İZİN VERMEYİNCE FARKLI YERE GÖTÜRDÜLER

Y.K.'nın ailesi ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansırken, aile bireyleri elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki kadını iddiaya göre hastaneden alarak başka bir alanda vücudundaki elektriği almak için toprağa gömdüğü ileri sürüldü. Hastane bahçesinde kazılan alan ise görevliler tarafından kazma ve kürekle kapatıldı.

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar

Diyarbakır, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar - Son Dakika


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