Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sayılan Oylar, Seçim Kurullarına Götürülüyor

Diyarbakır'da Sayılan Oylar, Seçim Kurullarına Götürülüyor

26 dakika önce

DİYARBAKIR'da, saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sonra eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan zarflar, sandık başkanlarınca ilçe seçim kurullarına götürülmeye başlandı.

Diyarbakır'da Sayılan Oylar, Seçim Kurullarına Götürülüyor, System.String[]
DİYARBAKIR'da, saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sonra eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan zarflar, sandık başkanlarınca ilçe seçim kurullarına götürülmeye başlandı.

Kentte polis ekipleri, ilçe seçim kurulları çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklar ile seçim kuruluna gitmeye başladı. Polisler eşliğinde içeri giren sandık başkanları, zarfların içinde olduğu çuvalları teslim etti. Okullarda sayımı tamamlanan zarfların çuvallarla ilçe seçim kurullarına götürülmesine devam ediliyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:31 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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