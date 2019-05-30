Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı
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Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' projesi kapsamında, okulda açılan kütüphaneye, 2016 yılında Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un ismi verildi.

Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' projesi kapsamında, okulda açılan kütüphaneye, 2016 yılında Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un ismi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' projesi kapsamında, ilçedeki okulda açılan kütüphaneye, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un ismi verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut adına hazırlanan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:51 Kaynak: DHA
Jandarma, Diyarbakır, Güncel
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