Son dakika haberi: Diyarbakır'da şehir içi toplu taşıma aracında korkutan yangın - Son Dakika

Diyarbakır'da, hastane önünden yolcu aldıktan sonra şehir merkezine doğru hareket eden toplu taşıma aracı alev aldı. Otobüs sürücüsünün dikkati sayesinde kimse yara almazken, otobüsün yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hastane önünden birkaç yolcu aldıktan sonra, hareket etti. Otobüs, ana yola çıkacağı kavşağa yaklaştığında, motor kısmı bilinmeyen bir nedenden aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti.

OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Dumanın sardığı belediye otobüsünün arka kısmı, alevlere teslim olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, cep telefonu kamerası tarafından bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Sedat Irmak/ İHA)