Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı

26.08.2022 09:41
Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı

Diyarbakır'da şehir ormanında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Diyarbakır'da şehir ormanında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulans ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye personellerinin katıldığı, geniş bir alanda gerçekleştirilen orman yangını tatbikatında, tahliye, kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Diyarbakır'da daha önce paydaş kurumlarla yapılan eğitimler sonrası bu gün kurumlarla ortak yapılan Orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı gerçeğini aratmadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla organize gerçekleştirilen orman yangınlarıyla mücadele tatbikatında paydaş kurumlardan toplam 60 personelle şehir ormanında gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler senaryo gereği, yaralanan bir personele sedye ile ambulansla sağlık kuruluşuna sevk işlemi yapıldı. Yangının engellenmesi, oksijenin kesilmesi, söndürme konularında teknik bilgiler sahaya aktarıldı. - DİYARBAKIR

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ATAŞEHİR'DE KOLTUK İMALATHANESİNDE YANGIN ATAŞEHİR'DE KOLTUK İMALATHANESİNDE YANGIN Tarihi çarşıdaki çıkan yangın korkuttu Tarihi çarşıdaki çıkan yangın korkuttu
Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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