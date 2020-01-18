Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi

6 saat önce

Diyarbakır Valiliğince, "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile Buluşma" programı düzenlendi.

Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır Valiliğince, "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile Buluşma" programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin, gözlerini kırpmadan canlarını verdiklerini ve ebedi hayatta en yüce makama erdiklerini belirten Güzeloğlu, onları unutmadıklarını, emanetlerine sahip çıktıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihanet odaklarını paramparça edip kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte dünya barışına hizmet eden, haksızlıklar karşısında duran bir devletin adıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazluma sığınak olan, 5 milyonu aşkın insana sığınak olan bir esenlik yurdunun, bir güven beldesinin adıdır. Biz maddi kalkınma ve maddi çıkarlarla değil, insana insan olduğu için bakan bir anlayışın yeryüzündeki adıyız. Yüz binlerce insan ölürken, milyonlarcası yerinden edilirken sesi çıkmayan dünyanın utancı karşısında, mazlumların bitmeyen gür sesiyiz."

Güzeloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli savunma ve kalkınma hamleleriyle her alanda büyük bir iddiayı temsil etmekte olduğunu söyledi.

Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri bakanımızın büyük gayreti ve kahraman güvenlik kuvvetlerimizin mesuliyetiyle, terör ve terörist faaliyetler yok edilmiş ve bitirilmiş düzeye gelmiştir. Bu mücadele, ülkenin her bir köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim, bu mücadeleyi sürdüren tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza eylesin. Diyarbakır'ın 17 ilçesi, 1047 mahallesinde yaşayan 1 milyon 800 bin insan, huzuru solumakta ve artık bu güven ortamına sahip çıkmaktadır. Teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda prim verilmemekte ve bunlar asla hayat hakkı bulamamaktadırlar. Zaman, bu iradeye sahip çıkma, millete hizmet etme ve ihanet örgütü PKK'nın uzantılarının bu kente kaybettirdiklerini en kısa süre içinde tekrar bu insanlara ve bu kente kazandırma zamanıdır."

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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