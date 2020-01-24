Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da 19 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru düzenlenen törenle anıldı.

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için anma programı, şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, ellerinde Türk bayrağı ve Okkan'ın fotoğrafları bulunan gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil, Diyarbakırspor taraftarları da takıma ait atkı bıraktı.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, buradaki konuşmasında, 19 yıl önce şehit edilen Okkan ve polis memurlarını anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Gaffar Okan'ın, anıtta yer alan " Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır'dır" sözüyle doğru bir tespitte bulunduğunu ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Kendisi bunu gerçekleştirmek için bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştı. Bizler burada olmasak da o zaman başka yerde görev yapsak da bunu biliyoruz. Haberlerini hep alırdık. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz gayret sarf etti, mücadele etti ve bu uğurda da CenabıAllah ona şehadeti nasip etti, arkadaşlarıyla birlikte."

Yaman, Okkan ve şehit bütün güvenlik görevlilerini rahmetle andıklarını söyledi.

Kent sakinlerinden Azize Şimşek de şehit Okkan'ın Diyarbakır'ı, kendilerinin de onu çok sevdiğini, bu nedenle anma programına katıldığını dile getirdi.

Oğullarından birine "Gaffar", diğerine de "Gaffar Okkan" ismini koyduğunu belirten Şimşek, "Her gün buraya gelip bir Yasin okutup gidiyorum. Kim unutursa da ben unutmuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit emniyet müdürünün ismini alan Ali Gaffar Poçin de şehit emniyet müdürünün ismini taşıdığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Koçin, "Onu çok iyi anlatıyorlar. Şehrin, Diyarbakırspor'un babasıydı. Onu çok seviyoruz." dedi.

Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.