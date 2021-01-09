Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Yetkililerce baba Latif ve anne Aynur Çelik 'e acı haber verildi.

Diyarbakır 'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik 'in Malatya 'daki baba evine acı haber ulaştı.

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi - Son Dakika

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