Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi - Son Dakika

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi

09.01.2021 19:39

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in Malatya'daki baba evine acı haber ulaştı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in Malatya'daki baba evine acı haber ulaştı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Yetkililerce baba Latif ve anne Aynur Çelik'e acı haber verildi.

Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi
Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi
Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi
Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi - Son Dakika


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