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Diyarbakır'da "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı"nda çalışmalar başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı"nda çalışmalar başladı

25.11.2021 13:32
Diyarbakır'da "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı"nda çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında inşa ettiği "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı"nda çalışmalar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında inşa ettiği "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı"nda çalışmalar başladı.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere, spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 1 Temmuz'da imzalanan yatırım protokolü kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gençlere hizmet edecek olan "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı" projesi hayata geçirildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında Devlet Su İşleri'ne ait tek katlı 17 lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürülüyor.

Ekipler, alanda 860 metrekare yemekhane, 546 metrekare çok amaçlı salon, mescit, atölyeler, botanik bahçe ve amfi tiyatro için de inşa çalışmalarına başladı.

Engelsiz yaşam anlayışıyla hazırlanan projedeki yapılarda engelli gençler tüm etkinliklere kolayca erişebilecek.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda gençler, paintball, zipline, havuz, okçuluk, yürüyüş ve macera parkurları gibi farklı sporları yapma imkanı yakalayacak.

Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı nda çalışmalar başladı
Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı nda çalışmalar başladı
Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı nda çalışmalar başladı
Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı nda çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Baraj, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'nda çalışmalar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı"nda çalışmalar başladı - Son Dakika
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