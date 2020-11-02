Diyarbakır'da semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunca, semt pazarlarında bariyer sistemi kurularak giriş ve çıkışların kontrol altına alınması kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplandığı belirtilerek, salgının bulaş riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak adına vatandaşların yoğun uğrak yeri olan semt pazarlarına ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Pazar yerlerinde mesafenin korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayapınar ilçesinde kurulan semt pazarında pazarcılar arası mesafenin 3 metre olması nedeniyle, pazar numarası verilen pazarcı esnafı sıra ile satış yapacak. Bağlar ilçesinde 2 esnaf arasındaki mesafe 2 metre olarak düzenlenecek. Yenişehir ilçesindeki semt pazarında da esnaf verilen numara doğrultusunda sıra ile satış yapacak. Pazar yerinde sabit olacak şekilde görevli polis memurları bulunacak. Zabıta görevlileri ile girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek, ateşi uygun olmayanlar içeriye alınmayacak, maske kullanımı ile ilgili giriş ve çıkışlar ile pazar yerinin tümünde gerekli denetimler yapılacak."

Açıklamada ayrıca tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.