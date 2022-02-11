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Diyarbakır'da "Sen Vatan Ben Gurbet" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Sen Vatan Ben Gurbet" oyunu sahnelendi

11.02.2022 11:30
Diyarbakır'da "Sen Vatan Ben Gurbet" oyunu sahnelendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Şehir Tiyatroları'nın "Sen Vatan Ben Gurbet" oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Şehir Tiyatroları'nın "Sen Vatan Ben Gurbet" oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, şubat ayı takviminde yer verdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Sen Vatan Ben Gurbet" oyununu Diyarbakırlı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin başına gelenler, eşinden ayrılması ile gurbette kalma ve dönme çabaları içerisindeki karmaşayı anlatan oyun Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

İki perdeden oluşan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro alanındaki etkinliklerini hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Buraya gelmekten, Diyarbakır seyircisi ile birlikte olmaktan aynı ortamı teneffüs etmekten inanılmaz derecede mutluyuz, gururluyuz. Gerçekten muhteşem bir seyirci. Bundan sonra da sık sık bu güzel seyirciyle bir araya gelmek istiyoruz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kurslarında tiyatro ve oyunculuk eğitimi gören Melike Kamer de kendini geliştirmek için belediyenin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Kamer, belediyenin başka illerde yürütülen kültürel çalışmaları görmelerine imkan sağladığını, bunun kendilerini geliştirmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Oyunu izlemeye gelen Ebru Akdemir ise belediyenin düzenlediği etkinliklere katılmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Akdemir, oyunu çok beğendiğini belirterek, izleme imkanı sunan belediyeye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Sen Vatan Ben Gurbet' oyunu sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Sen Vatan Ben Gurbet" oyunu sahnelendi - Son Dakika
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