DİYABAKIR'DA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ AHMET, KAYBOLDU - Son Dakika
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DİYABAKIR'DA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ AHMET, KAYBOLDU

07.08.2022 14:12

DİYARBAKIR'da serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş'i (13) bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

DİYARBAKIR'da serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş'i (13) bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Diyarbakır- Silvan kara yolundaki Kengerli Göleti'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte gölet kenarına gelen Ahmet El- Derviş, serinlemek için suya girdi. Ahmet, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. 2 araç, bir bot, ve 8 personel ile çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYABAKIR'DA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ AHMET, KAYBOLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: DİYABAKIR'DA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ AHMET, KAYBOLDU - Son Dakika
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