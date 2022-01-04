Diyarbakır'da servis araçlarına yönelik denetim - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet yürüten servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Daire Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi'nde personel taşıyan servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde, fazla ücret, çalışma ruhsatı, fazla koltuk, dur levhası, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri Personel Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.
Kurallara uymayan sürücülere uyarılırken belirtilen şartları taşımayan araçlar zabıta ekiplerince çekici ile otoparka çekildi.
Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda hatırlatmada bulunuldu.
Kaynak: AA
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