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Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası - Son Dakika

Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası

20.09.2021 13:31
Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası, System.String[]

Diyarbakır'da iddiaya göre, bir okul müdürü kendi cebinden 20 bin TL masraf yaptığı gerekçesiyle okul servislerinden masraf ücretini talep etti.

Diyarbakır'da iddiaya göre, bir okul müdürü kendi cebinden 20 bin TL masraf yaptığı gerekçesiyle okul servislerinden masraf ücretini talep etti. Servis şoförleri okul müdürünün kendilerinden rüşvet aldığını söylerken, okul müdürü ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu'nda servisçilik yapan Mehmet Gündüz ve Ahmet Acar, okul müdürünün değişimi nedeniyle tanışmak için okula gitti. İddiaya göre, tanışma aşamasında olan servisçilerde E.O. isimli okul müdürü, okula 20 bin TL masraf ettiğini ve bunun servisçiler tarafından ödenmesini istediğini belirtiğini kaydeden servis esnafı rüşvet vermedikleri gerekçesiyle okul saatlerinde de esnafa uygun planlama yapılmadığını söyledi. Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu'nda servisçilik yapan Mehmet Gündüz, bakanlık tarafından okullara masraf ödeneği yapıldığını, okul müdürünün kendilerinden istediği 20 bin TL miktarı nereye masraf edeceklerini bilmediğini söyledi. Gündüz, "Yaklaşık 3 hafta önce okul müdürü değişmişti, biz de servisçi arkadaşlarla tanışmak istedik. Yanına gittiğimizde direk kendi cebinden 20 bin TL okula masraf yaptığını bunu bizden talep ettiğini söyledi. Zaten bakanlığımız açıklama yapıyor, bütün okul masraflarını bakanlığımız ve devletimiz veriyor. Bizden rüşvet talep etti biz yok dedik buna, okul masrafları adı altında istedi, okulun hangi masrafıysa bilmiyorum. Yok deyince Milli Eğitim Bakanlığı ders saatini yarım saate düşürdü, bizim başka bir okul müdürü saatleri düzenlemişti arkadaşlara göre bizim müdür ise 'orası zengin kesim orası yapar burası fakir kesim burası yapamaz' dedi. Rüşvet verseydik saati de ayarlardı, her şeyi ayarlardı. Ortada kaldık, biz mağduruz veliler mağdur, çocuklar uzak yerden gelip gidiyor biz gelemiyoruz ortada kaldık. Rüşvet verirsek bunu velilere yansıtmamız lazım onlarda günah onların cebinde çıkacak" dedi.

Müdür E.O. ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Servisçiler ile bir anlaşmam yoktur onlarla toplantı yapmadım, okul saatlerinin düzeltilmesi istendi ben de diğer okullar nasıl yaptıysa okul saatimi öyle yaptım. Bana atılan 20 bin TL iftiradır, okula kendi cebimden para masraf yapmadım, herhangi bir masraf içinde servisçilerden para talep etmedim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası
Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası
Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası

okul müdürü, Türk Lirası, Diyarbakır, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası - Son Dakika
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