Diyarbakır'da Sevgililer Günü hediyeleri kadın eliyle hazırlandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadınlar, belediyenin katkılarıyla serada ürettikleri çiçeklerden hazırladıkları tasarım hediyelik ürünleri 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla satışa çıkardı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) bahçesinde belediyenin atık malzemeleriyle kurulan serada çiçek üreten kadınlar hasat yaptı.

Çiçekler ve belediyenin temin ettiği malzemelerle hediyelik ürünler tasarlayan kadınlar ADEM bahçesinde oluşturulan bölümde satışa başladı.

Geliri kadınlara kalacak ürünler büyük ilgi gördü.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin atık malzemelerini geri dönüştürerek sera haline getirdiklerini söyledi.

Serada kadınların tasarımlar yapmasına destek sağladıklarını ifade eden Akgül, ADEM bünyesinde faaliyet yürüten kadınların hazırladıkları tasarımlarla kendilerine de katkı verdiğini dile getirdi.

Akgül, "Burada gördüğümüz çiçeklerin çoğu Kaymakamımız ilçeye atandığında kendisine gönderilen çiçeklerden oluşmakta. Kaymakamımız kendisine gönderilen çiçekleri 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle buraya göndererek, bu çalışmaya katkıda bulundu." dedi.

Usta eğitici Ramazan Çetin, kadınların sağlanan bu imkanla hem eğitim aldıklarını hem de el emeğiyle hazırladıkları ürünlerden gelir elde ettiklerini söyledi.

Hediyelik ürün almak için eşiyle ADEM'e gelen Veysi Güven de kadınların el emeğiyle hazırlanan tasarım ürünleri çok beğendiklerini ifade etti.

Şehmuz Çetin de ürünlerin çok güzel, fiyatlarının da uygun olduğunu dile getirdi.

"Sevgililer Günü'nde eşime buradan hediye alacağım." diyen Çetin, kadınları ürettikleri güzel ürünler için tebrik etti.