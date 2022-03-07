Diyarbakır'da Şevket Beysanoğlu Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şevket Beysanoğlu Parkı hizmete açıldı

07.03.2022 17:00
Diyarbakır'da Şevket Beysanoğlu Parkı hizmete açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince 500 Evler'de yapımı tamamlanan Şevket Beysanoğlu Parkı'nın açılışını yaptı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince 500 Evler'de yapımı tamamlanan Şevket Beysanoğlu Parkı'nın açılışını yaptı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını düşünerek hazırladığı proje kapsamında 500 Evler'de 6 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği parkı tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, hukukçu, edebiyat ve tarih araştırmacısı Şevket Beysanoğlu'nun adını Kayapınar 500 Evler'deki parka verme kararı aldı.

Parkın açılışında konuşan Vali Karaloğlu, yazarın Diyarbakır'ın tarihine, kültürüne, şiirine, medeniyetine, gastronomisine yönelik çok sayıda eseri kaynak olarak bıraktığını söyledi.

Şehirlerin de insanlar gibi olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şehirlerin parkları, bahçeleri, caddeleri, mimarisi, şehrin bedenine zindelik katar. Şehrin tarihi, kültürü, sanatı, edebiyatı, folkloru, müziği de şehrin ruhunu oluşturur. Şehirler içinde yaşayan insanları kendine benzetir. Parklar, bahçeler, altyapı, üstyapı insan için insanın mutluluğu içindir."

Park yapılan alanın daha önce çöplük olduğuna işaret eden Karaloğlu, vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede park yaptıklarını aktardı.

Kentte yeşil alanların artması amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Karaloğlu, 17 ilçenin tamamında millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Karaloğlu, "Bitirdiklerimiz, inşaatı devam edenler, proje aşamasında olanlar var ama hedefimiz 2023'ün sonuna kadar 17 ilçenin tamamında insanların zamanını kaliteli geçirebileceği, dinlenebileceği, çocuğuyla oturup, dinlenebileceği bir park bir millet bahçesi olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün hedeflerinin daha yeşil bir Diyarbakır ortaya çıkarmak olduğunu aktaran Karaloğlu, "İnşallah Diyarbakır'ın geleceği bugünden daha iyi olacak. Bütün gayretimiz bütün çabamız Diyarbakır daha güzel olsun, insanımız daha mutlu olsun, insanımız bu şehirde yaşamaktan mutluluk duysun diye." şeklinde konuştu.

Daha sonra kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı.

Vali Karaloğlu parkı gezdi, çocuklarla sohbet etti.

Programa, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Şevket Beysanoğlu'nun kızı Nimet Kardaş da katıldı.

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DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ DİYARBAKIR'DA 787 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Şevket Beysanoğlu Parkı hizmete açıldı - Son Dakika


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