Diyarbakır'da seyahat ve konaklamada HES zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da seyahat ve konaklamada HES zorunluluğu getirildi

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat ve konaklamalarda HES kodu zorunluluğu getirildi.

Diyarbakır'da seyahat ve konaklamada HES zorunluluğu getirildi, System.String[]

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat ve konaklamalarda HES kodu zorunluluğu getirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs salgınının yayılmasının engellemek adına yeni kararlar aldı. Özellikle pandemiyle mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi konusu üzerinde durulan toplantıda Sağlık Bakanlığınca HES uygulamasının yaygın şekilde kullanılması yönelik karar alındı.

Seyahatlere HES kodu zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı 'Korona virüs yönetimi ve çalışma rehberi' hükümleri doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla yapılacak seyahatlere HES kodu zorunluluğu getirildi. Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna geçişin tartışıldığı toplantıda seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik akıllı kart sistemlerinin HES uygulamasına uygun hale getirilmesi kararı alındı. Yine bu kapsamda elektronik akıllı sistemle korona virüs tanısı konulan ya da temaslı durumda olan vatandaşların izolasyon süresi boyunca biniş kartları askıya alınacak. Yapılacak takip sistemiyle izolasyonda olması gereken vatandaşların pandemi kurallarına aykırı şekilde hareket etmesi durumunda kişi e-İçişleri sistemi üzerinden ilgili kaymakamlıklara bildirilecek.

Konaklama tesislerinde de HES kodu istenecek

Tüm konaklama HES kodu kontrolü yapıldıktan sonra müşteri kabul edecek. Korona virüs tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler 'misafir' izolasyon odalarına yerleştirilecek. Misafir izolasyon odalarının yetersiz kaldığı durumlarda tanı konulan ve temaslı vatandaşlar, kaymakamlıklar tarafından belirlenen yerlerde konaklayabilecek. Bu hükümler dışında gerçekleşecek olan denetimlerde HES sorgulaması yapılmadan müşteri kabul eden konaklama tesisleri 10 gün süreyle ticari faaliyetlerden men edilecek.

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlar kontrollü hayatın tesisi için tedbirlere uymayan vatandaşlar ve işyerleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası kesebilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yaparak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemleri başlatabilecek. - DİYARBAKIR

Koronavirüs, Diyarbakır, HES kodu, HES, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da seyahat ve konaklamada HES zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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