Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Son Güncelleme: 01.09.2023 19:51

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kendini 'şeyh' olarak tanıtan ve muska yazdırmak isteyenlerden yüksek ücretler alan A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın ayrıca başka bir evde VIP hizmet adı altında muska yazdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtarak randevulu sistem ile günde yaklaşık 300 kişiden isteklerine göre 250 ya da 500 TL ücret alan A.A. gözaltına alındı.

EVİ DOLUP TAŞIYOR

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık gündem olmuştu.

DUA ETTİRMEK İÇİN 250 TL ÜCRET ÖDÜYORLAR

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyorlardı. Genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyorlardı.

AYLIK KAZANCI 1 MİLYON TL

A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilmişti. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.A.'nın işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bağlar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 'muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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